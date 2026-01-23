Рус
  • У прифронтовій Костянтинівці залишаються близько 2 тисяч цивільних мешканців.
Ольга Романова
редактор
10:57, 23 січня

У прифронтовій Костянтинівці Донецької області досі перебувають близько 2 тисяч цивільних мешканців. 

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За словами очільника області, ще три місяці тому в місті проживали близько 5 тисяч людей. Наразі ж Костянтинівка повністю позбавлена газо-, водо- та електропостачання.

Філашкін зазначив, що через інтенсивні обстріли евакуація цивільних можлива лише за участі військових.

"У місті Костянтинівка з евакуацією нас підтримують наші захисники. Я вдячний їм за це, адже під’їзні шляхи до міста перебувають під постійним вогнем. Ворог знищує всі транспортні засоби, які рухаються у напрямку Костянтинівки", — наголосив він.

#Донеччина #Філашкін #Костянтинівка #евакуація
Ольга Романова
редактор
