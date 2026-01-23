У прифронтовій Костянтинівці залишаються близько 2 тисяч цивільних мешканців.

У прифронтовій Костянтинівці Донецької області досі перебувають близько 2 тисяч цивільних мешканців.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За словами очільника області, ще три місяці тому в місті проживали близько 5 тисяч людей. Наразі ж Костянтинівка повністю позбавлена газо-, водо- та електропостачання.

Філашкін зазначив, що через інтенсивні обстріли евакуація цивільних можлива лише за участі військових.