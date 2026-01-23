11:10, 23 січня
Вдруге за тиждень: росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину у Дружківці, - ФОТО
Уночі російські війська знову завдали удару по Дружківці на Донеччині.
Влучання зафіксовано поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини - це вже другий обстріл цього об’єкта за тиждень. Як повідомляють рятувальники, вибуховою хвилею пошкоджено 21 віконний блок та підвісну стелю приміщення.
На щастя, серед особового складу постраждалих немає - під час атаки рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка не зазнала пошкоджень.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого