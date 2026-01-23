Вдруге за тиждень: росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину у Дружківці, - ФОТО

Уночі російські війська знову завдали удару по Дружківці на Донеччині.

Влучання зафіксовано поблизу будівлі пожежно-рятувальної частини - це вже другий обстріл цього об’єкта за тиждень. Як повідомляють рятувальники, вибуховою хвилею пошкоджено 21 віконний блок та підвісну стелю приміщення.

На щастя, серед особового складу постраждалих немає - під час атаки рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка не зазнала пошкоджень.