Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
11:48, 23 січня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено

За 22 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Черкаському. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 109 людей, у тому числі 17 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Заповідному — 5, у Торецькому — 2, у Кучеревому Яру — 1.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Черкаському 4 людини загинули і 5 поранені, зруйновано 2 будинки і 2 автівки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту