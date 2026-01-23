11:48, 23 січня
На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено
За 22 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Черкаському. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 109 людей, у тому числі 17 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Заповідному — 5, у Торецькому — 2, у Кучеревому Яру — 1.
Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Черкаському 4 людини загинули і 5 поранені, зруйновано 2 будинки і 2 автівки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру.
Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
