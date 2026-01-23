Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще шестеро поранено

За 22 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Черкаському. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 109 людей, у тому числі 17 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Заповідному — 5, у Торецькому — 2, у Кучеревому Яру — 1. Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Черкаському 4 людини загинули і 5 поранені, зруйновано 2 будинки і 2 автівки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру. Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор