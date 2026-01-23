Рус
12:23, 23 січня
Надійне джерело

Здалися без бою: на Донеччині бійці ЗСУ взяли в полон трьох російських окупантів, - ВІДЕО

155-та ОМБр взяла в полон трьох військовослужбовців РФ на Покровському напрямку.

Аеророзвідка 155-ї окремої механізованої бригади зафіксувала переміщення групи російської піхоти на Покровському напрямку в районі Покровськ, повідомляє «Мілітарний».

Після виявлення цілі командування бригади розгорнуло операцію зі знешкодження противника із застосуванням дронів та прикриттям дій піхоти.

Штурмова група 155-ї ОМБр провела поетапну перевірку району, здійснюючи огляд будівель та підсобних приміщень у зоні спостереження. Під час огляду одного з будинків українські військові виявили підвальне приміщення, яке зайняв особовий склад противника.

Російські військовослужбовці, усвідомлюючи уразливість позиції та відсутність шляхів відходу, погодилися здатися без бою. У полон взято трьох піхотинців ЗС РФ. Опору під час затримання вони не чинили.

Операція проведена у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройні Сили України. Полонених буде передано встановленим порядком для подальших процесуальних дій та використання в обмінному фонді, повідомили у командуванні 155 ОМБр.

