Колишня очільниця Слов’янського лісгоспу та її поплічники постануть перед судом за «чорну» вирубку

На Донеччині судитимуть ексочільницю та посадовців Слов’янського лісгоспу за незаконну порубку на 14,7 млн грн.

Прокурори Донецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо шістьох колишніх посадовців ДП «Слов’янське лісове господарство», яких підозрюють в організації схеми незаконної порубки дерев із багатомільйонними збитками для держави, повідомляє пресслужба відомства.

Фігурантам інкримінують незаконну порубку, вчинену організованою групою, перевищення службових повноважень та службове підроблення. Колишній очільниці підприємства додатково закидають розтрату майна.

За даними слідства, у 2024 році т.в.о. директора лісгоспу з корисливих мотивів створила схему незаконної заготівлі деревини. До неї вона залучила чотирьох лісників підпорядкованих лісництв та провідного інженера з охорони й захисту лісу.

Крім того, посадовці вступили у змову з начальницею відділу державного спеціалізованого лісозахисного підприємства. Матеріали щодо неї виділені в окреме кримінальне провадження.

За її сприяння без виїзду на місця були «на папері» проведені лісопатологічні обстеження майже 791 гектара насаджень у Маяцькому, Катеринівському, Олександрівському та Краматорському лісництвах. Попри відсутність реальних перевірок, керівниця лісгоспу перерахувала підприємству-підряднику 240 тисяч гривень бюджетних коштів.

Посадовці підробили акти та внесли до них неправдиві відомості про нібито ураження дерев інфекційними хворобами. Надалі фіктивні документи використали для отримання лісорубних квитків, що дозволило здійснити незаконну порубку на площі близько 50 гектарів.

Сума завданих державі збитків склала майже 14,7 мільйона гривень. Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у Краматорську.