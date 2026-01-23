У Слов’янську викрили агента рф, який передавав окупантам дані про українських військових

Правоохоронці викрили жителя прифронтового Слов’янська, який збирав і передавав російським спецслужбам інформацію про місцезнаходження українських військових.

За даними слідства, у травні 2025 року чоловік, будучи підписником проросійських Telegram-каналів, з власної ініціативи налагодив контакт із представниками фсб рф. Він надсилав до спеціальної онлайн-групи, створеної ворожою спецслужбою, розвіддані про тилові локації українських оборонців, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зокрема, інформатор передавав текстові повідомлення про розташування підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, звертаючи увагу на чисельність особового складу та наявну техніку. Отримана від нього інформація могла бути використана зс рф для нанесення ударів по Слов’янську та сприяти просуванню окупаційних військ у північній частині Донецької області.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.