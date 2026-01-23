На Донеччині нічна атака російських дронів забрала життя чотирьох мирних мешканців, серед них батько та його 5-річний син, - ФОТО

У ніч на 23 січня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Донеччині. Під вогнем опинилося селище Черкаське Черкаської територіальної громади Краматорського району.

Обстріл стався 22 січня близько 22:50. Російські БпЛА типу «Герань-2» вдарили по приватному сектору, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок влучань по житлових будинках загинули четверо мирних мешканців - 32-річний чоловік, його 5-річний син та двоє їхніх сусідів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих — мати загиблої дитини, троє дівчат віком 12, 14 та 16 років, а також 34-річна місцева жителька. На момент атаки всі вони перебували у власних домівках.

У потерпілих діагностовано вибухові травми, опіки та садна. Стан поранених лікарі оцінюють як важкий та середньої тяжкості. Унаслідок обстрілу зруйновано два приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.