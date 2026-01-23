14:33, 23 січня
Пєсков перед стартом перемовин в Абу-Дабі повторив кремлівський ультиматум про вихід ЗСУ з Донбасу
Речник російського Кремля Дмитро Пєсков перед початком тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі у п’ятницю, 23 січня, повторив російський ультиматум про виведення Сил оборони України з території Донбасу.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Пєсков заявив, що позиція країни-агресора Росії полягає у тому, що Сили оборони України мають«покинути територію Донбасу, вийти звідти».
Він також сказав, що Москва планує обговорити з делегаціями так звану формулу Анкориджа, але відмовився уточнити, які позиції вона включає. За словами речника диктатора, російська делегація в Абу-Дабі складатиметься з представників Міноборони РФ. Переговори розпочнуться після прибуття представників усіх країн — «сьогодні, якщо буде потрібно, і завтра».
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого