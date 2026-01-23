Пєсков перед стартом перемовин в Абу-Дабі повторив кремлівський ультиматум про вихід ЗСУ з Донбасу

Речник російського Кремля Дмитро Пєсков перед початком тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі у п’ятницю, 23 січня, повторив російський ультиматум про виведення Сил оборони України з території Донбасу.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Пєсков заявив, що позиція країни-агресора Росії полягає у тому, що Сили оборони України мають«покинути територію Донбасу, вийти звідти».

Він також сказав, що Москва планує обговорити з делегаціями так звану формулу Анкориджа, але відмовився уточнити, які позиції вона включає. За словами речника диктатора, російська делегація в Абу-Дабі складатиметься з представників Міноборони РФ. Переговори розпочнуться після прибуття представників усіх країн — «сьогодні, якщо буде потрібно, і завтра».