Рус
  • Головна
  • Пєсков перед стартом перемовин в Абу-Дабі повторив кремлівський ультиматум про вихід ЗСУ з Донбасу
Ольга Романова
редактор
14:33, 23 січня

Пєсков перед стартом перемовин в Абу-Дабі повторив кремлівський ультиматум про вихід ЗСУ з Донбасу

Читать на русском
Пєсков перед стартом перемовин в Абу-Дабі повторив кремлівський ультиматум про вихід ЗСУ з Донбасу

Речник російського Кремля Дмитро Пєсков перед початком тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі у п’ятницю, 23 січня, повторив російський ультиматум про виведення Сил оборони України з території Донбасу.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Пєсков заявив, що позиція країни-агресора Росії полягає у тому, що Сили оборони України мають«покинути територію Донбасу, вийти звідти».

Він також сказав, що Москва планує обговорити з делегаціями так звану формулу Анкориджа, але відмовився уточнити, які позиції вона включає. За словами речника диктатора, російська делегація в Абу-Дабі складатиметься з представників Міноборони РФ. Переговори розпочнуться після прибуття представників усіх країн — «сьогодні, якщо буде потрібно, і завтра».

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донбас #Пєсков #перемовини
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту