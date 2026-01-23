Рус
  • У Донецьку сміттєвоз пробив паркан будинку, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:48, 23 січня

У Донецьку сміттєвоз пробив паркан будинку, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку сталося ДТП у Пролетарському районі міста.

На вулиці Звєрькова сміттєвоз пробив паркан приватного будинку.

У Донецьку сміттєвоз пробив паркан будинку, - ФОТО, фото-1

Наразі немає інформації про постраждалих під час автотрощі.

#Донецьк #ДТП #сміттєвоз
Ольга Романова
редактор
