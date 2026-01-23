14:48, 23 січня
У Донецьку сміттєвоз пробив паркан будинку, - ФОТО
У тимчасово окупованому Донецьку сталося ДТП у Пролетарському районі міста.
На вулиці Звєрькова сміттєвоз пробив паркан приватного будинку.
Наразі немає інформації про постраждалих під час автотрощі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого