У Донецьку сміттєвоз пробив паркан будинку, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку сталося ДТП у Пролетарському районі міста. На вулиці Звєрькова сміттєвоз пробив паркан приватного будинку. Наразі немає інформації про постраждалих під час автотрощі.

Ольга Романова редактор