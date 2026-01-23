Рус
  • У Краматорську викрили жінку, яка коригувала вогонь рф по місцях дислокації Сил оборони
Ольга Романова
редактор
15:31, 23 січня
У Краматорську викрили жінку, яка коригувала вогонь рф по місцях дислокації Сил оборони

Правоохоронці викрили 51-річну мешканку Краматорська, яка передавала російським військовим інформацію про розташування українських захисників та об’єктів критичної інфраструктури.

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді 2025 року підозрювана спілкувалася зі своєю знайомою - представницею зс рф, яка перебуває на тимчасово окупованій території Донеччини. Під час листування вона передавала дані про базування українських військовослужбовців та військової техніки у Краматорську.

Крім того, жінка повідомляла координати об’єктів критичної інфраструктури, а також перевіряла локації, визначені її кураторкою, на наявність підрозділів Сил оборони. У  січні 2026 року правоохоронці затримали фігурантку. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

#Донеччина #Краматорськ #зрадниця #прокуратура
