На Донеччині комбат 63-ї бригади разом з заступником начштабу та взводним полонили трьох окупантів у Лимані, - ВІДЕО

У районі Лимана українські офіцери провели «зачистку» будівель від російських військових, які проникли до міста.

У Третьому армійському корпусі повідомили, що група противника складалася з трьох окупантів, інформує «Мілітарний».

На їхню ліквідацію за власним рішенням вирушили командир, заступник начальника штабу та командир взводу 3-го механізованого батальйону 63-ї окремої механізованої бригади.

«Отримавши від розвідки дані про проникнення ворога, бійці з позивними Гранат, П’ятнадцять та Орел почали діяти на випередження і втрьох атакували позицію, де засів противник», — розповіли у корпусі.

Російські військові облаштувалися в підвальному приміщенні. Для зв’язку з командуванням вони встановили зовнішню виносну антену.

При собі окупанти мали по чотири магазини з боєприпасами, термобаричні гранати, тепловізійні плащі, павербанки, рації та мінімальний запас провізії. Такі групи супроводжують розвідувальними дронами, а згодом забезпечують необхідним також за допомогою безпілотників.

Розрахунок противника полягав у тому, що якщо їм вдасться протриматися добу або більше, до них підійде підкріплення, завдяки чому вони зможуть закріпитися та продовжити просування.

«Противник уже не штурмує позиції, як раніше, а намагається заходити в тил, щоб посіяти паніку та змусити українські передові підрозділи відходити», — зазначають військові.

Штурм українських офіцерів коригувався за допомогою дронів. Бійці зав’язали стрілецький бій, після чого окупанти вирішили здатися в полон.

«На нашому напрямку ми навчилися протидіяти інфільтрованому противнику. Постійні патрулювання та швидкі групи зачистки дають результат», — додають у підрозділі.

До українського полону потрапив російський військовий, який підписав контракт у 2023 році. Раніше він був ув’язненим і намагався війною проти України «списати» свої кримінальні справи.