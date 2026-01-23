Рус
  • Головна
  • На Донеччині комбат 63-ї бригади разом з заступником начштабу та взводним полонили трьох окупантів у Лимані, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
18:04, 23 січня
Надійне джерело

На Донеччині комбат 63-ї бригади разом з заступником начштабу та взводним полонили трьох окупантів у Лимані, - ВІДЕО

Читать на русском
На Донеччині комбат 63-ї бригади разом з заступником начштабу та взводним полонили трьох окупантів у Лимані, - ВІДЕО

У районі Лимана українські офіцери провели «зачистку» будівель від російських військових, які проникли до міста.

У Третьому армійському корпусі повідомили, що група противника складалася з трьох окупантів, інформує «Мілітарний».

На їхню ліквідацію за власним рішенням вирушили командир, заступник начальника штабу та командир взводу 3-го механізованого батальйону 63-ї окремої механізованої бригади.

«Отримавши від розвідки дані про проникнення ворога, бійці з позивними Гранат, П’ятнадцять та Орел почали діяти на випередження і втрьох атакували позицію, де засів противник», — розповіли у корпусі.

Російські військові облаштувалися в підвальному приміщенні. Для зв’язку з командуванням вони встановили зовнішню виносну антену.

При собі окупанти мали по чотири магазини з боєприпасами, термобаричні гранати, тепловізійні плащі, павербанки, рації та мінімальний запас провізії. Такі групи супроводжують розвідувальними дронами, а згодом забезпечують необхідним також за допомогою безпілотників.

Розрахунок противника полягав у тому, що якщо їм вдасться протриматися добу або більше, до них підійде підкріплення, завдяки чому вони зможуть закріпитися та продовжити просування.

«Противник уже не штурмує позиції, як раніше, а намагається заходити в тил, щоб посіяти паніку та змусити українські передові підрозділи відходити», — зазначають військові.

Штурм українських офіцерів коригувався за допомогою дронів. Бійці зав’язали стрілецький бій, після чого окупанти вирішили здатися в полон.

«На нашому напрямку ми навчилися протидіяти інфільтрованому противнику. Постійні патрулювання та швидкі групи зачистки дають результат», — додають у підрозділі.
На Донеччині комбат 63-ї бригади разом з заступником начштабу та взводним полонили трьох окупантів у Лимані, - ВІДЕО, фото-1

До українського полону потрапив російський військовий, який підписав контракт у 2023 році. Раніше він був ув’язненим і намагався війною проти України «списати» свої кримінальні справи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Лиман #ЗСУ #окупанти #полонені
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту