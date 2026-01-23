Невзоров: Донецьк вже перевершив світові «столиці» наркобізнесу за обсягами виробництва та торгівлі

Колишній депутат Держдуми, відомий публіцист Олександр Невзоров оприлюднив заяву, у якій стверджує, що тимчасово окупований Донецьк став одним із найбільших осередків виробництва та обігу наркотиків.

За його словами, значна частина військових рф на окупованих територіях має серйозну наркотичну залежність, що, на його думку, напряму пов’язано з масштабним нелегальним обігом заборонених речовин у регіоні.

«Наразі приблизно 30% російських окупантів — це люди з важкою наркотичною залежністю, які не здатні діяти адекватно. Заради так званої “солі” вони готові на все. У траншеях найбільш ходовою “валютою” залишаються послуги між самими військовими», — написав Невзоров у своєму Telegram-каналі.

Невзоров заявляє, що в самому Донецьку нібито діють десятки підпільних «цехів-лабораторій», де наркотики виготовляють у великих обсягах. Він також порівняв ситуацію з відомими центрами наркобізнесу в Латинській Америці, стверджуючи, що за обсягами Донецьк їх перевищує.

«Донецьк за обсягами та оборотами наркоторгівлі, за моєю оцінкою, перевищує навіть Кульякан і Халіско — міста, де базуються основні осередки мексиканських наркокартелів. У самому місті нібито діє близько 100 “цехів-лабораторій”, де заборонені речовини виробляють у промислових масштабах. Мільйонна окупаційна армія рф є середовищем, яке, на його думку, забезпечує процвітання цього нелегального бізнесу», — зазначає журналіст.





