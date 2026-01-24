Надійне джерело

За добу захисники України знищили 930 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 930 російських загарбників, знищили 4 ворожі танки та понад 30 артилерійських машин. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 233 020 (+930) осіб

танків – 11 603 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 949 (+3) од.

артилерійських систем – 36 580 (+31) од.

РСЗВ – 1 623 (+0) од.

засоби ППО – 1 283 (+1) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од.

крилаті ракети – 4 190 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88) од.

спеціальна техніка – 4 050 (+0) од. Дані уточнюються

Ольга Романова редактор