На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

За 23 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 132 людини, у тому числі 28 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Заповідному — 4, у Торецькому — 2, у Веселому — 1.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 3 автівки. У Краматорську поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю.











