Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено
Ольга Романова
редактор
10:21, 24 січня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

За 23 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 132 людини, у тому числі 28 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Заповідному — 4, у Торецькому — 2, у Веселому — 1.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 3 автівки. У Краматорську поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю.





Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту