На Донеччині бійці Lasar’s Group провели спецоперацію: уражено 14 бойових броньованих машин окупантів, - ВІДЕО

Екіпажі окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України провели нову спецоперацію на Лиманському напрямку. Попередньою ж було знищення 13 одиниць російської техніки також у зоні відповідальності 3-го АК.

Про нові втрати ворога повідомили Lasar’s Group НГУ у своєму Telegram-каналі. Під удар потрапили 14 бойових броньованих машин, які противник приховано готував до застосування у штурмових діях.

Спецоперацію реалізували у смузі відповідальності Третього армійського корпусу. Цілі виявили екіпажі аеророзвідки Lasar’s Group під час моніторингу нового району дислокації техніки противника.

Після підтвердження координат по скупченню ББМ відпрацювали важкі ударні безпілотники підрозділу. У результаті удару одну бойову броньовану машину знищено, ще 13 одиниць техніки підбито.

За наявною інформацією, противник нещодавно перемістив цю техніку в новий район. Для ББМ розпочали облаштування капонірів з метою подальшого створення закритих укриттів.

Екіпажі Lasar’s Group завдали удару до завершення інженерних робіт противника.Ймовірно, уражену техніку планували використати для посилення атак на Лиманському напрямку, однак спецоперація знизила наступальний потенціал ворога на цій ділянці фронту.











