Уряд позбавив частину переселенців з окупованих територій пенсій: правозахисники збирають підписи під вимогою терміново поновити виплати

Представники правозахисних організацій України ініціювали збір підписів під зверненням до уряду терміново відновити виплати пенсій громадянам України, переселенцям, яким органами Пенсійного фонду України було припинено пенсійні виплати в січні 2026 року.

"Йдеться про громадян України, які виїхали з тимчасово окупованих територій України (далі - ТОТ України) та проживають на підконтрольній Уряду України території, а також громадян, які проживають на ТОТ України, та громадян, які тимчасово проживають за межами України", - пояснюють правозахисники.

Ситуація, що склалася, має катастрофічний характер. Пенсіонери, зокрема особи старшого віку та особи з інвалідністю, в тому числі які мають статус учасника бойових дій, без будь-якого попередження залишилися без єдиного джерела доходу. До цих категорій відносяться також діти загиблих військових, які отримують пенсію по втраті годувальника.

Пенсійний фонд вимагає від них доводити, що вони не отримують пенсію на ТОТ від країни-агресорки. Проте процес цей - тривалий, літні люди стоять годинами в черзі на морозі.

"Наприклад, у Солом’янському районі м. Києва, щоб потрапити на прийом до сервісного центру ПФУ, пенсіонери займають чергу з 6 ранку, при цьому вимушені під час повітряної тривоги очікувати на вулиці. Така ситуація створює реальні загрози життю і здоров’ю людей та унеможливлює належну реалізацію права на пенсійне забезпечення та соціальний захист", - йдеться у зверненні.

Органи ПФУ в обґрунтування своїх дій посилаються на постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299 “Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (далі — Постанова № 299). Разом з тим відповідно до пункту 5 Постанови № 299, саме на органи ПФУ, а не на пенсіонерів, покладено обов’язок до 31 грудня 2025 року забезпечити проведення заходів щодо підтвердження інформації про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.

"Однак з численних звернень та скарг громадян випливає, що ПФУ не вжив усіх необхідних заходів, передбачених Постановою № 299, та фактично переклав відповідальність за власні організаційні й технічні збої на пенсіонерів, які перебувають у вкрай уразливому становищі", - стверджують правозахисники.

Вони вимагають автоматичного поновлення виплат для всіх пенсіонерів. Після цього - виправлення технічних збоїв в роботі Пенсійного фонду. І вже потім - забезпечення чітких, доступних та недискримінаційних механізмів підтвердження інформації без покладання надмірного тягаря на пенсіонерів.

Звернення підписали 15 правозахисних організацій України.

Збір підписів триває. Долучитися можна за посиланням