  На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Ольга Романова
редактор
10:24, 31 січня

На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені

Поблизу Слов’янська російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об'єкті.

Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє — поранені, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені, фото-1

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Кожна така втрата - це трагедія для родини, колег і всієї громади. Безмежно дякую комунальникам Донеччини за мужність і відповідальність», - написав Філашкін.

#Донеччина #окупанти #обстріл #загиблий #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
