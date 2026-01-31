На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені

Поблизу Слов’янська російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об'єкті.

Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє — поранені, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.