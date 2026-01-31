10:24, 31 січня
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Поблизу Слов’янська російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об'єкті.
Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє — поранені, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Кожна така втрата - це трагедія для родини, колег і всієї громади. Безмежно дякую комунальникам Донеччини за мужність і відповідальність», - написав Філашкін.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого