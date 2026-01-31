Рус
  На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще троє поранено
Ольга Романова
редактор
10:52, 31 січня
На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще троє поранено

На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще троє поранено

За 30 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Райгородку та Олексієво-Дружківці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 172 людини, у тому числі 35 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

 Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Заповідному — 5, у Грузькому — 3, у Торецькому — 1.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено авто, господарчу споруду і тепломережу; у Райгородку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено автомобіль; у Рай-Олександрівці пошкоджено 7 приватних будинків; у Малинівці пошкоджено 2 будинки та лінію електропередач. У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків. В Андріївській громаді пошкоджено лінію електропередач. У Дружківці 2 людини поранені, в Олексієво-Дружківці — 1 людина загинула.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.





