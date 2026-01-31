Рус
  • Головна
  • Справу колаборанта - керівника «податкового міністерства днр» передали до суду
Ольга Романова
редактор
11:12, 31 січня
Надійне джерело

Справу колаборанта - керівника «податкового міністерства днр» передали до суду

Читать на русском
Справу колаборанта - керівника «податкового міністерства днр» передали до суду

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього українського правоохоронця, який під час окупації частини Донеччини пішов на співпрацю з ворогом і очолив так зване «міністерство доходів і зборів днр».

Йдеться про ексзаступника начальника Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС на Донецькій залізниці. За даними слідства, у 2022 році він добровільно погодився обійняти посаду «виконувача обов’язків міністра доходів і зборів днр», фактично ставши частиною окупаційної адміністрації РФ, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Очоливши псевдовідомство, обвинувачений публічно підтримував політику керівництва Росії та окупацію українських територій. Крім того, він видавав незаконні нормативно-правові акти, зокрема щодо внесення підприємств і підприємців до так званих «реєстрів» на захоплених армією РФ територіях.

Наразі підозрюваний перебуває у розшуку. Спеціальне досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР у Краматорську за оперативного супроводу СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За інкримінованою статтею — ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) — йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #прокуратура #колаборант #суд
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту