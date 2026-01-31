Справу колаборанта - керівника «податкового міністерства днр» передали до суду

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього українського правоохоронця, який під час окупації частини Донеччини пішов на співпрацю з ворогом і очолив так зване «міністерство доходів і зборів днр».

Йдеться про ексзаступника начальника Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС на Донецькій залізниці. За даними слідства, у 2022 році він добровільно погодився обійняти посаду «виконувача обов’язків міністра доходів і зборів днр», фактично ставши частиною окупаційної адміністрації РФ, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Очоливши псевдовідомство, обвинувачений публічно підтримував політику керівництва Росії та окупацію українських територій. Крім того, він видавав незаконні нормативно-правові акти, зокрема щодо внесення підприємств і підприємців до так званих «реєстрів» на захоплених армією РФ територіях.

Наразі підозрюваний перебуває у розшуку. Спеціальне досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР у Краматорську за оперативного супроводу СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За інкримінованою статтею — ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) — йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.