За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони України ліквідували на фронті ще 1090 російських окупантів.
Знищили 6 ворожих танків та іншу військову техніку противника. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 240 680 (+1 090) осіб
- танків – 11 625 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 980 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 777 (+9) од.
- РСЗВ – 1 632 (+0) од.
- засоби ППО – 1 290 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 120 134 (+206) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 439 (+62) од.
- спеціальна техніка – 4 055 (+1) од.
Дані уточнюються.
