За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували на фронті ще 1090 російських окупантів.

Знищили 6 ворожих танків та іншу військову техніку противника. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 240 680 (+1 090) осіб

танків – 11 625 (+6) од.

бойових броньованих машин – 23 980 (+3) од.

артилерійських систем – 36 777 (+9) од.

РСЗВ – 1 632 (+0) од.

засоби ППО – 1 290 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 120 134 (+206) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 439 (+62) од.

спеціальна техніка – 4 055 (+1) од.

Дані уточнюються.