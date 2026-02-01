10:16, 1 лютого
На Донеччині за добу окупанти девʼять разів обстріляли населені пункти
Інформація про постраждалих у Донецькій області за добу не надходила.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 337 людей, у тому числі 13 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 7 будинків, у Золотому Колодязі — 5, у Торецькому та Кучеревому Яру — по 1.
Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено газогін. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і склад.
Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.
