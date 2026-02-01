На Донеччині поранений воїн ЗСУ попав у полон і переконав двох росіян здатися ЗСУ

Поранений український боєць потрапив у полон до росіян, проте зумів переконати загарбників здатися Збройним силам України.

В районі Костянтинівки на Донеччині під час бойового зіткнення захисник Володимир «Позитив» Александров отримав поранення та потрапив до рук російських окупантів. Про це повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Довгий час із бійцем не було зв’язку, і він вважався зниклим безвісти. Перебуваючи у ворожому полоні, «Позитив» зміг розпочати переговори з окупантами та переконав двох російських штурмовиків здатися. Під час спроби перейти лінію фронту вижив лише один із росіян.

Згодом до українського командування надійшла звістка, що Володимир живий. Попри поранення, він намагався самотужки доповзти до своїх позицій, ведучи за собою полоненого окупанта.

Операцією з порятунку керував заступник командира 11-го армійського корпусу, Герой України Павло Федосенко. Завдяки злагодженим діям розвідки та евакуаційної групи, українського військового та росіянина успішно вивели із небезпечної зони.