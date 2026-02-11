Рус
  • 15 років тюрми за держзраду: експомічниця судді шпигувала для Росії у Покровську та Мирнограді
Ольга Романова
редактор
11:46, Сьогодні

15 років тюрми за держзраду: експомічниця судді шпигувала для Росії у Покровську та Мирнограді

Суд визнав винною у державній зраді колишню працівницю судової системи з Мирнограда, яка передавала представнику Росії інформацію про розміщення Сил оборони України у Покровську та Мирнограді.

Жінці призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, вирок винесено за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. 

Слідство встановило, що у листопаді 2024 року жінка налагодила зв’язок у месенджері Telegram зі своїм колишнім однокласником, який воював на боці Російської Федерації. Попри юридичну освіту та досвід роботи у правоохоронних органах і судовій системі регіону, вона погодилася передавати йому відомості про безпекову ситуацію в прифронтових містах.

Упродовж чотирьох місяців експомічниця судді збирала та надсилала ворогу дані про місця дислокації особового складу й військової техніки Сил оборони України у Мирнограді та Покровську. Інформацію вона передавала у текстових повідомленнях, а також надсилала скриншоти з позначенням стратегічно важливих інфраструктурних об’єктів і підтверджувала адреси.

У лютому 2025 року протиправну діяльність жінки викрили та припинили. Її взяли під варту. Досудове розслідування здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

#Донеччина #Мирноград #Покровськ #зрадниця #суд #вирок
Ольга Романова
редактор
