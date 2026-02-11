12:28, Сьогодні
Російська авіабомба у дворі: ДСНС знешкодила залишки боєприпасу в Краматорську, - ФОТО
Сапери ДСНС вилучили безпечні залишки авіаційної бомби ОДАБ-1500, яка була застосована під час російського авіаудару по Краматорську.
Напередодні російська авіація завдала удару по житловому кварталу міста. Влучання припало у дорожнє покриття поблизу багатоквартирної забудови. Після обстрілу фахівці обстежили територію з дотриманням усіх заходів безпеки, повідомляє ДСНС України.
Під час огляду сапери виявили та вилучили безпечні залишки авіаційної бомби типу ОДАБ-1500. Після цього місце події було додатково перевірене, аби унеможливити загрозу для мешканців навколишніх будинків.
