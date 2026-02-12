Надійне джерело

За добу захисники України знищили 770 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 770 окупантів. Знищено танк ворога, 5 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 3 РСЗВ та систему ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб

танків – 11 662 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од.

артилерійських систем – 37 213 (+65) од.

РСЗВ – 1 641 (+3) од.

засоби ППО – 1 299 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од.

крилаті ракети – 4 270 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од.

спеціальна техніка – 4 070 (+0) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту