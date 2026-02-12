09:01, Сьогодні
За добу захисники України знищили 770 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 770 окупантів.
Знищено танк ворога, 5 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 3 РСЗВ та систему ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб
- танків – 11 662 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 213 (+65) од.
- РСЗВ – 1 641 (+3) од.
- засоби ППО – 1 299 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од.
- спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
