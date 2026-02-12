Рус
  За добу захисники України знищили 770 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:01, Сьогодні
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 770 окупантів.

Знищено танк ворога, 5 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 3 РСЗВ та систему ППО. Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб 
  • танків – 11 662 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 213 (+65) од.
  • РСЗВ – 1 641 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 299 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од.
  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од.
  • спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
