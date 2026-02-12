12:54, Сьогодні
Російський удар по рятувальниках: у Краматорську пошкоджено пожежну частину, - ФОТО
Російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині у Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підрозділу та пожежно-рятувальну техніку.
Вогнем були пошкоджені вікна, стеля приміщень, а також три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих, повідомляє ДСНС України.
Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та наслідки ворожого удару.
