  • Російський удар по рятувальниках: у Краматорську пошкоджено пожежну частину, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:54, Сьогодні
Російський удар по рятувальниках: у Краматорську пошкоджено пожежну частину, - ФОТО

Російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині у Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підрозділу та пожежно-рятувальну техніку.

Вогнем були пошкоджені вікна, стеля приміщень, а також три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих, повідомляє ДСНС України.

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та наслідки ворожого удару.

#Донеччина #Краматорськ #обстріл #рятувальники
Ольга Романова
редактор
