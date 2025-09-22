«Буде прекрасний концерт у Донецьку»: екстрасенс передбачила дату звільнення Донбасу

Екстрасенска Тетяна Гай передбачила, що Україна може повернути під свій контроль Донецьку область.

Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Екстрасенска зазначила, що вона наразі не готова сказати, чи повернеться Крим до складу України, проте Донеччину ще можна звільнити.