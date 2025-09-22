17:46, 22 вересня
«Буде прекрасний концерт у Донецьку»: екстрасенс передбачила дату звільнення Донбасу
Екстрасенска Тетяна Гай передбачила, що Україна може повернути під свій контроль Донецьку область.
Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
Екстрасенска зазначила, що вона наразі не готова сказати, чи повернеться Крим до складу України, проте Донеччину ще можна звільнити.
«Стосовно Донбасу — я бачу, яка там зараз жахлива ситуація. Люди вже починають втрачати надію, що ворог їх не окупує. Так — росіяни битимуть, але ті території, які зараз під контролем України, окупованими не будуть. Визволяти окупований Донбас нам доведеться все ж мечем. І це буде початок 2026 року. Ми звільнимо Донбас, і знову буде якийсь прекрасний концерт у Донецьку», — сказала вона.
