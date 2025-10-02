ЗСУ зачистили від окупантів Нове Шахове на Донеччині

Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Нове Шахове Покровського району Донецької області.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState ввечері 1 жовтня. За даними аналітиків, українські захисники також відкинули ворога поблизу сіл Никанорівка та Золотий Колодязь на Донеччині.