Ольга Романова
редактор
10:53, 2 жовтня

ЗСУ зачистили від окупантів Нове Шахове на Донеччині

Читать на русском
Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Нове Шахове Покровського району Донецької області.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState ввечері 1 жовтня. За даними аналітиків, українські захисники також відкинули ворога поблизу сіл Никанорівка та Золотий Колодязь на Донеччині.

Водночас армія країни-агресора Росії просунулась біля Новоіванівки та у Полтавці Запорізької області.

DeepState
Фото: DeepState
#Донеччина #ЗСУ #НовеШахове #окупанти
