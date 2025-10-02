10:53, 2 жовтня
ЗСУ зачистили від окупантів Нове Шахове на Донеччині
Сили оборони України зачистили від російських окупантів село Нове Шахове Покровського району Донецької області.
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState ввечері 1 жовтня. За даними аналітиків, українські захисники також відкинули ворога поблизу сіл Никанорівка та Золотий Колодязь на Донеччині.
Водночас армія країни-агресора Росії просунулась біля Новоіванівки та у Полтавці Запорізької області.
Фото: DeepState
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82