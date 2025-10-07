«Telegram» та «Tік-Ток» – реальна загроза національній безпеці

Проблематика боротьби з російським гібридним впливом дещо випала з суспільного дискурсу на тлі «гарячої» війни та постійних воєнних злочинів, що вчиняються російською армією.

А дарма! Ситуація із розповсюдженням у соцмережах фейків та дезінформації починає напружувати все більше. Так, у 2023 році десятки найнятих «тролів» щотижня продукували понад 1300 повідомлень і 37000 коментарів в українських соцмережах, пише Цензор.нет.

Дослідження, оприлюднені українським сервісом Telemetrio на початку 2024 року, засвідчили, що в Україні на той час діяло понад 33 тисячі активних телеграм-каналів із сумарною кількістю 282,6 млн підписників.

В результаті Україна опинилась на шостому місці у світовому списку за кількістю каналівз понад одним мільйоном підписників.

Після того, як ГУР надало докази здатності російських спецслужб стежити за користувачами та повідомленнями платформою, державним і військовим чиновникам в Україні заборонили використовувати додаток «Telegram» для обміну повідомленнями.

Але це стосувалось лише службових пристроїв, а не особистих телефонів. Тобто, докази були, а реакції на них, будемо казати, нуль. Навіть гірше, ніж нуль.

Нині, порівняно з 2023 роком, ситуація з інформуванням суспільства, а точніше – з його дезінформуванням тільки погіршилась.

Зокрема, останні соціологічні дослідження «Рейтингу» засвідчили, що «Telegram» є головним джерелом інформації в Україні.

У 2024 році 47% українців інформацію про події в Україні отримували з «Telegram». У 2025 році – вже 51%. Це перевищує сумарний потік інформації з сюжетів блогерів (24%) та офіційних телеканалів (21%).

Ніде правди діти – «Telegram» справді зручний у користуванні. У ньому є все: симпатичні смайлики у чатах із близькими, офіційні канали держорганів і ключових посадових осіб та ще багато чого приємного.

Є у ньому і політика конфіденційності, яка декларує повне збереження анонімності користувачів, можливість оперативного розміщення та подальшого масового розповсюдження контенту, високий рівень інтерактивності та зворотного зв’язку, можливість створення розгалужених мереж із необмеженою кількістю учасників сприяють залученню широкого кола користувачів.

В той же час українці впевнені, що найбільше фейкових новин та дезінформації надходить з соцмереж («Facebook», «Instagram») та з каналів у месенджерах («Telegram»).

Практично ніхто з медіаекспертів вже не сумнівається, що «Telegram» контролюється ФСБ.

Здавалося б, все зрозуміло. Не бажаєш бути іграшкою у брудній грі російських спецслужб, не бажаєш вільно чи невільно розкривати державні таємниці, розповсюджувати кремлівські наративи, чи стати причиною загибелі близьких тобі людей – просто подумай, чи такий вже ти залежний від того Телеграму, чи так він тобі потрібен.

Але це ж українці – от знають, що їм мізки засмічують, але щоб отак просто відмовитись від «Telegram»? Та ви що! Втім тут є ще одна причина.

Он на Заході вкладають величезні кошти у вивчення та протидію дезінформації, якими наповненні «Telegram» та ще TikTok. А що робить натомість наша держава? З 2019 року українська влада робить російський «Telegram» основним майданчиком власної комунікації з українцями, користуючись при цьому… анонімними ТГ-каналами.

Коли починається велика війна, багато українців уже сидить в «Telegram». Що далі робить влада? Державні органи неофіційно дають доступ до інформації про пуски, прильоти тощо не професійним медіа і навіть не офіційним медіа, не телемарафону чи «Укрінформу». А дають… анонімним телеграм-каналам.

В результаті кількість підписаних на анонімів зростає, бо там більше оперативної та цікавої інформації. Проте, все це подається поряд із дезою, трешем, не санкціонованими відео- та фотозйомками наслідків прильотів, політичними та бізнес-замовленнями, рекламою азартних ігор та казино, тощо. Саме ці ТГ-канали мають змогу першими вести пряму трансляцію з місць надзвичайних подій, бо, вочевидь, мають ресурси й доступ.

Отож можна тільки констатувати зростання кількостіTelegram-каналів (загальноросійських, регіональних, блогерських, «воєнкорівських» тощо), насамперед у російськомовному сегменті, які викривлено подають матеріали про ситуацію на фронті,в РФ, в Україні і, зокрема – на тимчасово окупованих територіях.

За останніми даними Центру протидії дезінформації РНБО України у «Telegram» продовжуються масштабні дезінформаційні кампанії щодо:

- зриву мобілізаційних заходів і дискредитацію діяльності ТЦК та СП;

- неминучого «енергетичного колапсу» в Україні через російські обстріли;

- дискредитації Збройних Сил України, зокрема – шляхом поширення абсолютно неправдивих звинувачень у вживанні українськими військовими наркотиків.

З іншого боку, спроби держави навести лад і отримати дієві важелі впливу на «Telegram» наштовхуються на неможливість ефективним чином протидіяти політиці адміністрації месенджера «Telegram».

Компанії, що входять до групи «Telegram», не зареєстровані в Україні і не мають своїх представництв на території нашої держави; відтак їх діяльність в інформаційному просторі України є неврегульованою.

Тобто, державі просто бракує юридичних можливостей вживати заходи реагування на розповсюдження протиправного контенту.

Це створює середовище, у якому навіть відверто небезпечний контент (заклики до терактів, маніпуляції з неповнолітніми, антиукраїнська пропаганда) може існувати безкарно.

Бездіяльність та повна відсутність зворотного зв’язку з боку адміністрації вказаної платформи в питанні налагодження каналу співпраці з Україною для усунення реальних та потенційних загроз національній безпеці та національним інтересам держави робить вкрай неефективною протидію негативному впливу «Telegram».

Особливо якщо врахувати, що з документів, які надала виданню «The Washington Post» європейська розвідувальна служба, російські політтехнологи у рамках масштабної кампанії з дезінформації радили розвивати мережу телеграм-каналів у поєднанні з іншими соцмережами як найефективніший спосіб проникнення в медіапростір України.

Отже, питання регулювання соцмереж вже назріло і перезріло. Ми не можемо собі дозволити продовжувати залишатися беззахисними перед російськими інформаційними операціями.

З іншого боку, простою забороною тут не відбудешся, враховуючи соціальну значимість питання. От згадайте події у Непалі – чим закінчилась спроба заборони Facebook та Іnstagram.

Для ефективної протидії деструктивній діяльності російських спецслужб, насамперед, необхідне правове регулювання діяльності ІТ-платформ в Україні.

Робота над розробкою відповідного законопроекту розпочата в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховній Раді України.

Цю законотворчу ініціативу потрібно якомога пришвидшити; ми не маємо права так довго зволікати.

Надзвичайно важливим є регулювання на законодавчому рівні наступних питань:

- якісного контролю і управління контентом суспільно-політичного та воєнного характеру, який поширюється на українських користувачів, з метою блокування російських інформаційних операцій;

- видалення чи блокування каналів, що використовуються російськими спецслужбами для вербування осіб для здійснення терактів;

- обмеження або повної заборони певних категорій контенту для неповнолітніх українських користувачів;

- блокування для української аудиторії контенту російських пропагандистських ресурсів.

Не можна робити українське суспільство заручником платформи, яка контролюється Кремлем і не контролюється нами. Нашій владі вже час провести роботу над помилками.