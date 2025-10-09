Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1020 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 російських солдатів. Знищено танк ворога, 15 артилерійських систем та 55 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 119 390 (+1020) осіб

танків – 11241 (+1) од

бойових броньованих машин – 23325 (+1) од

артилерійських систем – 33534 (+15) од

РСЗВ – 1517 (+0) од

засоби ППО – 1225 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55)

спеціальна техніка – 3973 (+0).

Роман Лазоренко Головний редактор сайту