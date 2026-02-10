Рус
  • Окупанти скинули на Слов’янськ шість авіабомб: серед загиблих мати з 11-річної дитиною, поранено 16 людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
13:06, Сьогодні
Надійне джерело

Сьогодні, 10 лютого, війська рф завдали ударів по Слов’янську шістьма «ФАБ-250» з УМПК. Під обстріл потрапив житловий сектор міста.

За попередніми даними, внаслідок влучання у приватний будинок загинули жінка та її 11-річна донька. Крім того, поранення дістали щонайменше 16 цивільних мешканців, серед яких є неповнолітня.

Окупанти скинули на Слов’янськ шість авіабомб: серед загиблих мати з 11-річної дитиною, поранено 16 людей, - ФОТО, фото-1

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють їхній стан та продовжують надавати лікування.

Окупанти скинули на Слов’янськ шість авіабомб: серед загиблих мати з 11-річної дитиною, поранено 16 людей, - ФОТО, фото-2

Наразі правоохоронці встановлюють остаточні наслідки обстрілу та тип застосованого озброєння. За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину — за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Окупанти скинули на Слов’янськ шість авіабомб: серед загиблих мати з 11-річної дитиною, поранено 16 людей, - ФОТО, фото-3
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
