13:06, Сьогодні
Надійне джерело
Окупанти скинули на Слов’янськ шість авіабомб: серед загиблих мати з 11-річної дитиною, поранено 16 людей, - ФОТО
Сьогодні, 10 лютого, війська рф завдали ударів по Слов’янську шістьма «ФАБ-250» з УМПК. Під обстріл потрапив житловий сектор міста.
За попередніми даними, внаслідок влучання у приватний будинок загинули жінка та її 11-річна донька. Крім того, поранення дістали щонайменше 16 цивільних мешканців, серед яких є неповнолітня.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють їхній стан та продовжують надавати лікування.
Наразі правоохоронці встановлюють остаточні наслідки обстрілу та тип застосованого озброєння. За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину — за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одного поранено
Оголошення
10:59, 27 січня
10:55, 4 лютого
17:29, 30 січня
82
11:32, 30 січня