На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 18 поранено

За 10 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 100 людей, у тому числі 19 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 7 будинків, у Вільному - 4, у Кучеревому Яру - 1.

Краматорський район. У Слов'янську 3 людини загинули і 16 поранені, пошкоджено 14 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, склади та ангари, інфраструктурний об'єкт, крамницю, СТО, заправку і 28 автомобілів. У Краматорську пошкоджено нежитлову будівлю. В Олексієво-Дружківці поранено 2 людини.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.











