«Якщо хочеться миттєвого ефекту - потрібно виключити Telegram, але це непопулярно»: головне з четвертої панелі Kyiv StratCom Forum 2026

У четвер, 21 травня, Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій SPRAVDI провели Kyiv Stratcom Forum 2026 на тему: «Когнітивна стійкість України та Європи. Протидія російському впливу».

Представник Департаменту кібербезпеки СБУ, полковник Олександр Мельниченко вказав на ключову роль цифрових платформ у сучасній когнітивній війні.

Мельниченко наголосив, що Україна досі не має повноцінного законодавства, яке б регулювало діяльність цифрових платформ або зобов’язувало їх оперативно видаляти деструктивний контент.

«На сьогодні це фактично добра воля платформ. Ми щось виявляємо і просимо їх видалити, бо воно порушує правила», – пояснив представник СБУ.

Спеціальний помічник Голови Держспецзв’язку та співзасновник Berezha Security Group Володимир Стиран назвав три ключові елементи будь-якої когнітивної операції: ціль, атакуючу організацію та медіум, який їх поєднує.

За його словами, саме медіум є найвразливішою ланкою в сучасній інформаційній війні - адже без каналу комунікації когнітивна операція просто не може існувати.

«Якщо хочеться миттєвого ефекту — потрібно виключити Telegram, VK, "Одноклассники". Але це непопулярні рішення. На відміну від "Вконтакте" чи "Одноклассников", Telegram сьогодні є ледь не основою інформаційної політики держави.

Тому, якщо відповідати просто: медіум, який об’єднує нападника і ціль, завжди можна розірвати. У крайньому випадку — можемо відключити інтернет і припинити інформаційні операції росії. Але ми цього не робимо, тому що для економіки воєнного часу, внутрішньої політики та функціонування держави інтернет критично необхідний. Саме тому найпростіше бити в медіум», — зазначив він.

Керівниця Департаменту з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту Апарату РНБО Наталя Ткачук нагадала, що 2014 рік став для України поразкою в когнітивній війні — світ тоді не сприймав російську агресію як повномасштабний зовнішній напад. Саме після цього Україна почала системно вибудовувати інформаційну безпеку на державному рівні.

«У 2016-2017 роках ми заблокували “вконтакті” й “однокласники” – це було непопулярне рішення, але правильне», – наголосила вона.

Франко-американська експертка з питань громадянського опору Ембер Френч-Гріетт акцентувала увагу на людському вимірі гібридних конфліктів.

«Бомби руйнують будівлі – вони не перемагають війни. Саме суспільна думка перемагає війни», – резюмувала експертка.

Лукаш Олейнік, незалежний дослідник і консультант із безпеки та захисту даних, звернув увагу на те, що головну роль у сучасних інформаційних операціях відіграють не самі технології, а здатність адаптувати їх під конкретну аудиторію.