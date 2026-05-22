«Якщо хочеться миттєвого ефекту - потрібно виключити Telegram, але це непопулярно»: головне з четвертої панелі Kyiv StratCom Forum 2026
У четвер, 21 травня, Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій SPRAVDI провели Kyiv Stratcom Forum 2026 на тему: «Когнітивна стійкість України та Європи. Протидія російському впливу».
Представник Департаменту кібербезпеки СБУ, полковник Олександр Мельниченко вказав на ключову роль цифрових платформ у сучасній когнітивній війні.
Мельниченко наголосив, що Україна досі не має повноцінного законодавства, яке б регулювало діяльність цифрових платформ або зобов’язувало їх оперативно видаляти деструктивний контент.
«На сьогодні це фактично добра воля платформ. Ми щось виявляємо і просимо їх видалити, бо воно порушує правила», – пояснив представник СБУ.
Спеціальний помічник Голови Держспецзв’язку та співзасновник Berezha Security Group Володимир Стиран назвав три ключові елементи будь-якої когнітивної операції: ціль, атакуючу організацію та медіум, який їх поєднує.
За його словами, саме медіум є найвразливішою ланкою в сучасній інформаційній війні - адже без каналу комунікації когнітивна операція просто не може існувати.
«Якщо хочеться миттєвого ефекту — потрібно виключити Telegram, VK, "Одноклассники". Але це непопулярні рішення. На відміну від "Вконтакте" чи "Одноклассников", Telegram сьогодні є ледь не основою інформаційної політики держави.
Тому, якщо відповідати просто: медіум, який об’єднує нападника і ціль, завжди можна розірвати. У крайньому випадку — можемо відключити інтернет і припинити інформаційні операції росії. Але ми цього не робимо, тому що для економіки воєнного часу, внутрішньої політики та функціонування держави інтернет критично необхідний. Саме тому найпростіше бити в медіум», — зазначив він.
Керівниця Департаменту з питань інформаційної безпеки та кіберзахисту Апарату РНБО Наталя Ткачук нагадала, що 2014 рік став для України поразкою в когнітивній війні — світ тоді не сприймав російську агресію як повномасштабний зовнішній напад. Саме після цього Україна почала системно вибудовувати інформаційну безпеку на державному рівні.
«У 2016-2017 роках ми заблокували “вконтакті” й “однокласники” – це було непопулярне рішення, але правильне», – наголосила вона.
Франко-американська експертка з питань громадянського опору Ембер Френч-Гріетт акцентувала увагу на людському вимірі гібридних конфліктів.
«Бомби руйнують будівлі – вони не перемагають війни. Саме суспільна думка перемагає війни», – резюмувала експертка.
Лукаш Олейнік, незалежний дослідник і консультант із безпеки та захисту даних, звернув увагу на те, що головну роль у сучасних інформаційних операціях відіграють не самі технології, а здатність адаптувати їх під конкретну аудиторію.
«Є думка, що новітні технології одразу масово переймаються, але насправді це не так. Технології розвиваються дуже швидко, однак це не означає, що всі актори одразу використовують найновіші досягнення. Найважливіше — те, що реально працює. А працює те, що підлаштовано під конкретну аудиторію», — пояснив він.