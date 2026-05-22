На Донеччині за добу окупанти 44 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 11 поранено

За 21 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Дружківці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 272 людини, у тому числі 19 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок і 2 автівки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків та автомобіль; у Дмитрівці поранено людину. У Черкаському пошкоджено 2 приватні будинки та АЗС, знищено автівку. У Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 4 людини загинули і 9 поранені, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.



