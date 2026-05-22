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За добу захисники України знищили 880 російських окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 880 солдатів. Знищено один танк, 3 бойові броньовані машини, РСЗВ, систему ППО та 4 НРК. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб

танків – 11 944 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од.

артилерійських систем – 42 511 (+57) од.

РСЗВ – 1 798 (+1) од.

засоби ППО – 1 390 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од.

крилаті ракети – 4 632 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од.

спеціальна техніка – 4 207 (+0) од.

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Ольга Романова редактор