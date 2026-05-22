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Ольга Романова
редактор
11:28, 22 травня
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Росіяни вбили чотирьох цивільних у Дружківці: місто атакували ФАБами та FPV-дроном, - ФОТО

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Росіяни вбили чотирьох цивільних у Дружківці: місто атакували ФАБами та FPV-дроном, - ФОТО

У Дружківці на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули четверо мирних жителів, ще п’ятеро людей дістали поранення.

У четвер, 21 травня близько 11:00 російські війська атакували місто трьома авіабомбами «ФАБ-250» з УМПК, повідомляє Донецька обласна прокуратура

Унаслідок удару загинули троє чоловіків віком 33, 59 і 62 роки. Ще четверо чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надають медичну допомогу, один із поранених перебуває у важкому стані.

Росіяни вбили чотирьох цивільних у Дружківці: місто атакували ФАБами та FPV-дроном, - ФОТО, фото-1

Вже через годину окупанти завдали нового удару по місту — FPV-дрон атакував автомобіль «ВАЗ-2107», який рухався однією з вулиць Дружківки.

Росіяни вбили чотирьох цивільних у Дружківці: місто атакували ФАБами та FPV-дроном, - ФОТО, фото-2

Унаслідок атаки смертельні травми отримав 52-річний чоловік. Ще один місцевий житель, 51-річний чоловік, дістав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також множинні осколкові поранення.

За фактами обстрілів Краматорська окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за статтею про воєнні злочини.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка #загиблі
Ольга Романова
редактор
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