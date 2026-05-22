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  • У Дружківці після удару російського дрона спалахнула 9-поверхівка: рятувальники евакуювали двох людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:53, 22 травня
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У Дружківці після удару російського дрона спалахнула 9-поверхівка: рятувальники евакуювали двох людей, - ФОТО

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У Дружківці після удару російського дрона спалахнула 9-поверхівка: рятувальники евакуювали двох людей, - ФОТО

У Дружківці на Донеччині російський FPV-дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки виникла пожежа на першому та п’ятому поверхах.

Під час обстеження будівлі рятувальники виявили двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно покинути помешкання. Надзвичайники вивели постраждалих на свіже повітря та надали необхідну допомогу, повідомляє ДСНС Донеччини.

У Дружківці після удару російського дрона спалахнула 9-поверхівка: рятувальники евакуювали двох людей, - ФОТО, фото-1

У ДСНС повідомили, що фахівці працювали під постійною загрозою повторних російських обстрілів. Через небезпеку рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти ліквідацію пожежі. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #Дружківка #пожежа
Ольга Романова
редактор
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