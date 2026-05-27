Окуповані Олешки на межі гуманітарної катастрофи: Україна веде перемовини з РФ про евакуацію шести тисяч людей

Україна та РФ узгодили технічні умови для евакуації близько 6 тисяч громадян України із району Олешок на підконтрольну українському уряду територію. Наразі очікується визначення російською стороною дати припинення вогню для початку вивезення людей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Кавун.City розповідає деталі.

Україна чекає від Росії дату припинення вогню, щоб евакуювати людей

За словами Лубінця, переговори щодо цього напрямку відбулися 15 травня. Наразі українська сторона чекає від російської сторони дату припинення вогню для вивезення людей з Олешок.

«Йдеться про евакуацію приблизно 6 000 цивільних громадян України, включно, за нашою інформацією, там перебувають 200 українських дітей. Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання», – повідомив Омбудсман.

Через військові обмеження вивезення людей безпосередньо через річку є неможливим, тому сторони знайшли альтернативний маршрут.

«Громадяни України повинні бути спочатку евакуйовані безпосередньо з цих населених пунктів в умовно безпечне місце, звідки їх забере українська сторона і поверне на територію, яка контролюється нашим урядом», – уточнив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що ситуація в районі Олешок є критичною через постійні обстріли та брак базових речей для існування.

«Там відбуваються активні бойові дії, бомбардування, там застосовуються дрони, там закінчилась практично їжа, там недостатньо питної води. На мій погляд, ця гуманітарна катастрофа там вже триває декілька місяців», – зазначив він.

Що відбувається в Олешках та Голій Пристані

Ми регулярно пишемо про ситуацію в Олешках, Голій Пристані та громадах поруч. Олешки та Гола Пристань, а також прилеглі громади, вже кілька місяців перебувають фактично у стані контрольованої росіянами блокади. Про ці громади мало що відомо — росіяни приховують правду. Втім, місцевим мешканцям вдається передавати по крихтах інформацію, а відео та фото з дронів також надають військові.

Росіяни блокують постачання продуктів та питної води, російські військові розміщуються в будинках та квартирах олешківців, звідки зокрема запускають і дрони з вибухівкою для подальшого обстрілу правобережної Херсонщини.

Ситуація в Голій Пристані аналогічна, втім, про це наразі в офіційній комунікації майже нічого немає. Там також вирує гуманітарна криза: не працюють крамниці, медичні заклади, немає налагодженого постачання продуктів та медичних препаратів. Головне — з обох громад немає безпечних шляхів виїзду.

Олешківці, які евакуювались, розповідають: «Це пекло. Наших сусідів убили, коли вони намагалися втекти в грудні. Машина наїхала на міни. Її розірвало».

Коли іноді машині вдається прорватися через заміновані дороги та російські блокпости, щоб привезти борошно і ковбасу, 400 – 500 людей шикуються біля лікарні ще до світанку. Діти просять їжу, розповіли для американської журналістки волонтери, які допомагають олешківцям.

Цю ж інформацію підтверджує і волонтерка Ірина Альохіна: «Голод охопив прибережні зони біля Дніпра. Якщо продукти десь з’являються в магазинах – їх одразу обстрілюють дронами, гинуть люди. Ціни захмарні, якість жахлива, а ті, хто не може собі дозволити й це – просто вмирають».

Чимало людей втратили документи під час знищення Каховської ГЕС і не можуть виїхати — їх без документів просто розвернуть на першому ж російському блокпості.

Риторика росіян щодо ситуації в Олешках та Голій Пристані вкладається у словосполучення «під контролем». Державний зрадник та окупаційний ватажок окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо разом із окупаційним призначенцем в Олешках Русланом Хоменком говорять про те, що ситуація «контрольована», а постачання продуктів здійснюється. Це не відповідає дійсності.

В російських пабліках важко знайти фото чи відео з Олешок — можливо саме через те, що там здебільшого такі «краєвиди»

Свідчення вчителя з Олешок

Заріна Забріскі в межах підготовки документального фільму оприлюднила ексклюзивні свідчення мешканця Олешок:

«Єдине відеосвідчення з Олешок на окупованій росіянами Херсонщині, — пише Заріна. — Після дивом вдалого порятунку Володимир, учитель біології, розповідає: росіяни використовують цивільних як живий щит. Тисячі людей опинилися у пастці та живуть у підвалах під безперервною облогою дронів. Без їжі, води, електрики та медичної допомоги. Прямо зараз тривають переговори на державному рівні, і є надія на евакуацію. Світ має долучитися, щоб урятувати цих людей».

Заріна зазначила, що має кілька годин цього інтерв’ю, а також готує детальний репортаж. Більшість матеріалів увійде до її майбутнього документального фільму.