Росіяни атакували рятувальний підрозділ у Слов’янську: виникла пожежа

Російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Слов’янську на Донеччині. Внаслідок удару виникла пожежа на території частини.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Також не пошкоджена службова техніка, повідомляє ДСНС Донеччини.

Влучання припало на господарську споруду, через що сталося загоряння. Вибуховою хвилею пошкоджено гаражні бокси, покрівлю та вибито вікна.

«Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння», — повідомили у рятувальній службі.

Наразі фахівці уточнюють масштаби пошкоджень після атаки.