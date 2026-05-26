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Ольга Романова
редактор
10:56, 26 травня

Росіяни атакували рятувальний підрозділ у Слов’янську: виникла пожежа

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Росіяни атакували рятувальний підрозділ у Слов’янську: виникла пожежа

Російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Слов’янську на Донеччині. Внаслідок удару виникла пожежа на території частини.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Також не пошкоджена службова техніка, повідомляє ДСНС Донеччини.

Росіяни атакували рятувальний підрозділ у Слов’янську: виникла пожежа, фото-1

Влучання припало на господарську споруду, через що сталося загоряння. Вибуховою хвилею пошкоджено гаражні бокси, покрівлю та вибито вікна.

Росіяни атакували рятувальний підрозділ у Слов’янську: виникла пожежа, фото-2

«Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння», — повідомили у рятувальній службі.

Росіяни атакували рятувальний підрозділ у Слов’янську: виникла пожежа, фото-3

Наразі фахівці уточнюють масштаби пошкоджень після атаки.

Росіяни атакували рятувальний підрозділ у Слов’янську: виникла пожежа, фото-4
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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Словʼянськ #пожежначастина
Ольга Романова
редактор
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