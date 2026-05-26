Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 21 поранено
Ольга Романова
редактор
10:23, 26 травня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 21 поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 21 поранено

За 25 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Ясногірці. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки; у Никонорівці 3 приватні будинки зруйновано і 11 пошкоджено; у Малинівці — 4 зруйновано і 6 пошкоджено. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру, у Билбасівці — крамницю, 2 кіоски і поштомат. У Краматорську поранено 16 людей, пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки; у Ясногірці 2 людини загинули і 3 поранені; у Біленькому пошкоджено приватний будинок і автівку. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю і 2 автівки; у Михайлівці пошкоджено авто. В Андріївці 2 будинки зруйновано і 4 пошкоджено. У Черкаському пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 3 приватні будинки; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту