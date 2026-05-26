На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 21 поранено

За 25 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Ясногірці. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки; у Никонорівці 3 приватні будинки зруйновано і 11 пошкоджено; у Малинівці — 4 зруйновано і 6 пошкоджено. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру, у Билбасівці — крамницю, 2 кіоски і поштомат. У Краматорську поранено 16 людей, пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки; у Ясногірці 2 людини загинули і 3 поранені; у Біленькому пошкоджено приватний будинок і автівку. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю і 2 автівки; у Михайлівці пошкоджено авто. В Андріївці 2 будинки зруйновано і 4 пошкоджено. У Черкаському пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 3 приватні будинки; в Олексієво-Дружківці поранено людину.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







