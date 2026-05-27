На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули та ще двох поранено

За 26 травня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 5 у Миколаївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.



Краматорський район. У Маяках Святогірської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок..у Біленькому Краматорської громади поранено людину. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







