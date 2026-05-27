Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули та ще двох поранено
Ольга Романова
редактор
10:26, 27 травня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули та ще двох поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 18 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули та ще двох поранено

За 26 травня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 5 у Миколаївці та 1 у Дружківці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади зруйновано приватний будинок. У Миколаївці 5 людей загинули і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок..у Біленькому Краматорської громади поранено людину. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту