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За добу захисники України знищили 1340 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1340 солдатів. Знищено 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 НРК, 420 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб

танків – 12 144 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од.

артилерійських систем – 46 019 (+66) од.

РСЗВ – 1 936 (+0) од.

засоби ППО – 1 492 (+0) од.

літаків – 437 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 919 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801) од.

крилаті ракети – 4 906 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420) од.

спеціальна техніка – 4 420 (+0) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор