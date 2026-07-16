За добу захисники України знищили 1340 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1340 солдатів.
Знищено 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 12 НРК, 420 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб
- танків – 12 144 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од.
- артилерійських систем – 46 019 (+66) од.
- РСЗВ – 1 936 (+0) од.
- засоби ППО – 1 492 (+0) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 919 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801) од.
- крилаті ракети – 4 906 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420) од.
- спеціальна техніка – 4 420 (+0) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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