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За добу захисники України знищили 1460 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1460 солдатів. Знищено танк, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та 2 засоби ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб

танків – 12 108 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од.

артилерійських систем – 45 680 (+52) од.

РСЗВ – 1 923 (+1) од.

засоби ППО – 1 481 (+2) од.

літаків – 437 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од.

крилаті ракети – 4 887 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 118 249 (+339) од.

спеціальна техніка – 4 402 (+0) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор