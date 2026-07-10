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За добу захисники України знищили 1460 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1460 солдатів.
Знищено танк, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та 2 засоби ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб
- танків – 12 108 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од.
- артилерійських систем – 45 680 (+52) од.
- РСЗВ – 1 923 (+1) од.
- засоби ППО – 1 481 (+2) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од.
- крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 118 249 (+339) од.
- спеціальна техніка – 4 402 (+0) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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