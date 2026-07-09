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За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1310 осіб.
Згнищено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, систему ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб
- танків – 12 107 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.
- артилерійських систем – 45 628 (+59) од.
- РСЗВ – 1 922 (+4) од.
- засоби ППО – 1 479 (+1) од.
- літаків – 437 (+1) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.
- крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 117 910 (+363) од.
- спеціальна техніка – 4 402 (+4) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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