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За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1310 осіб. Згнищено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, систему ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб

танків – 12 107 (+7) од.

бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од.

артилерійських систем – 45 628 (+59) од.

РСЗВ – 1 922 (+4) од.

засоби ППО – 1 479 (+1) од.

літаків – 437 (+1) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од.

крилаті ракети – 4 887 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 117 910 (+363) од.

спеціальна техніка – 4 402 (+4) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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