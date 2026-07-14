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  • Сирський: на Донеччині армія РФ втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити квадратний кілометр території
Ольга Романова
редактор
10:55, Сьогодні
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Сирський: на Донеччині армія РФ втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити квадратний кілометр території

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці–Україна генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Головком розповів про ситуацію в районі бойових дій. 

«Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього. Відтак, до прикладу, в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити 1 квадратний кілометр території», – зазначив він і додав, що Україна повинна перехоплювати стратегічну ініціативу, тому оборона – активна

Крім того, щоб знижувати наступальний потенціал противника та обмежувати його можливості завдавати масовані ракетно-авіаційні удари, Сили оборони України вражають об’єкти російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2 тис. км. Також в рамках Middle Strike знищують логістичну мережу росіян на відстані до 200-300 км від лінії фронту. Це теж має позначитись на полі бою.

Сирський розповів про критичні потреби Збройних Сил, насамперед щодо засобів протиповітряної оборони.

«Ми високо цінуємо наполегливі зусилля партнерів у пошуку можливостей оперативно забезпечувати наші запити щодо озброєння та боєприпасів, зокрема для поповнення запасу зенітних ракет. Доволі обнадійливим є заява Президента США на саміті НАТО щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. У поєднанні з реалізацією Переліку пріоритетних вимог України (PURL), обидва підходи забезпечують короткострокову та довгострокову підтримку, необхідну для зміцнення бойових можливостей Збройних Сил України, що є ефективним інструментом стримування ворога та спонукання його до конструктивного діалогу», – написав він.

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#Сирський #Донеччина #окупанти #втрати
Ольга Романова
редактор
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