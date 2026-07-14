Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів

Верховна Рада на засіданні 14 липня проголосувала за продовження дії воєнного стану і мобілізації. Нинішній термін збігає 2 серпня, дію продовжили до 31 жовтня.

За продовження воєнного стану проголосували 313 депутатів. Це вже 20-те продовження, повідомляє Lb.ua.

Законопроєкт представляв перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Євгеній Острянський.

«Реалізація указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні сприятиме вжиттю адекватних заходів протидії збройній агресії, забезпеченню незалежності України, її суверенітету, територіальної цілісності. Передбачає продовження наданих відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень», – сказав він.

Голова оборонного комітету ВР Олександр Завітневич повідомив, що комітет рекомендує прийняти законопроєкт за основну і в цілому. Нардепи в виступах перед голосуванням наголосили на необхідності підняти військовим грошове забезпечення.

Дія воєнного стану і мобілізації продовжується регулярно перед спливанням попереднього терміну. Після законопроєкту про воєнний стан Острянський представив законопроєкт про продовження мобілізації.

«Залишається необхідність у продовженні заходів мобілізації, що сприятиме підвищенню обороноздатності держави та створить умови розвитку потенційного успіху ведення бойових дій військовими частинами Сил оборони. Радою нацбезпеки і оборони внесено пропозицію президенту України стосовно продовження на 90 діб строку проведення загальної мобілізації з 2 серпня 2026. Прошу розглянути і прийняти за основу і в цілому проєкт закону України про затвердження указу президента України про продовження строку загальної мобілізації», – сказав перший заступник секретаря РНБО.

Комітет рекомендував ухвалити й цей документ. За продовження мобілізації проголосували 311 нардепів.