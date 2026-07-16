На Донеччині за добу окупанти 36 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 14 поранено

За 15 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Ясній Поляні. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 579 людей, у тому числі 114 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. В Адамівці Святогірської громади поранено людину. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 6 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено численні приватні будинки та 2 автомобіля. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 18 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і 2 автівки; у Ясній Поляні 3 людини загинули і 3 поранені. У Молодіжному Новодонецької громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено інфраструктуру.













