Росіяни FPV-дроном атакували службове авто офіцерів-рятувальників у Краматорську, - ФОТО

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14:21
У Краматорську російські війська атакували FPV-дроном службовий автомобіль офіцерів-рятувальників громади, які виконували службові завдання.
Внаслідок влучання безпілотника автомобіль загорівся. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
Інформації про постраждалих унаслідок атаки наразі не надходило. Обставини чергового удару російських військ по Краматорську уточнюються.