Рус
  • Головна
  • Росіяни FPV-дроном атакували службове авто офіцерів-рятувальників у Краматорську, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:53, Сьогодні

Росіяни FPV-дроном атакували службове авто офіцерів-рятувальників у Краматорську, - ФОТО

Читать на русском
Росіяни FPV-дроном атакували службове авто офіцерів-рятувальників у Краматорську, - ФОТО

У Краматорську російські війська атакували FPV-дроном службовий автомобіль офіцерів-рятувальників громади, які виконували службові завдання.

Внаслідок влучання безпілотника автомобіль загорівся. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

Росіяни FPV-дроном атакували службове авто офіцерів-рятувальників у Краматорську, - ФОТО, фото-1

Інформації про постраждалих унаслідок атаки наразі не надходило. Обставини чергового удару російських військ по Краматорську уточнюються.

Росіяни FPV-дроном атакували службове авто офіцерів-рятувальників у Краматорську, - ФОТО, фото-2
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки #Краматорськ #пожежа #авто
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту