На Донеччині підозру оголосили підсанкційному «міністру ДНР», який контролює аграрну галузь на окупованій території

На тимчасово окупованій частині Донецької області підозру в колабораційній діяльності оголосили очільнику так званого міністерства сільського господарства, харчової та переробної промисловості окупаційної адміністрації.

Чоловік співпрацює з росіянами та сприяє встановленню їхнього контролю над аграрним сектором регіону. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у лютому 2025 року житель Донецька, який підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою. За роботу на користь ворога його призначили так званим заступником голови уряду «ДНР» — міністром сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

На цій посаді чоловік забезпечує діяльність незаконного органу влади на захопленій території Донецької області. Зокрема, він формує кадровий склад псевдовідомства, призначає та звільняє керівників підпорядкованих підприємств і установ, а також контролює їхню роботу.

Крім того, підозрюваний ухвалює рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації територіальних органів так званого міністерства. Таким чином він сприяє утвердженню окупаційної адміністрації РФ та встановленню контролю над аграрною галуззю Донеччини.

«Очільнику псевдоміністерства квазіреспубліки заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності», — зазначили у Донецькій обласній прокуратурі.

Чоловік перебуває в розшуку. Крім того, стосовно нього запровадили санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Підозру оголосили за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років та конфіскацією майна.