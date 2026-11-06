За добу захисники України знищили 2440 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2440 солдатів.

Знищено 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 6 засобів ППО. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 601 830 (+2 440) осіб.

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 456 (+2)

Бойові броньовані машини: 25 651 (+8)

Артилерійські системи: 51 956 (+54)

РСЗВ: 2 254

Засоби ППО: 1 744 (+6)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 085 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 597 616 (+1 395)

Крилаті ракети: 5 192.

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 170 929 (+673)

Спеціальна техніка: 4 878 (+5).

Дані уточнюються.